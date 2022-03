UN planen wegen Ukraine-Krieg für bis zu vier Millionen Flüchtlinge

Nachrichtenarchiv - 01.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Angesichts des Krieges in der Ukraine richten sich die Vereinten Nationen darauf ein, bis zu vier Millionen Flüchtlinge versorgen zu müssen. Nach Angaben von UN-Flüchtlingshochkommissar Grandi sind bisher bereits rund 520.000 Menschen in umliegende Länder geflohen - unter anderem nach Polen, Ungarn und auch nach Russland. Davon, dass auch viele Menschen aus der Ukraine nach Deutschland kommen, geht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht aus. Aufgrund der überwältigenden Aufnahmebereitschaft der an die Ukraine angrenzenden Staaten dürften die meisten dort bleiben, sagte ein Behördensprecher. Der Städte- und Gemeindebund wiederum rechnet nach den Worten von Hauptgeschäftsführer Landsberg mit mehr als 100.000 Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2022 09:00 Uhr