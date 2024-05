UN-Palästinenserhilfswerk schließt Sitz in Jerusalem nach Brand

Jerusalem: Das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen schließt sein Büro in Jerusalem. Damit reagiert die UN-Agentur auf zwei Fälle von Brandstiftung durch israelische Demonstranten. Generalkommissar Lazzarini erklärte, UN-Personal sei ernsthaft in Gefahr gewesen. Das Hauptquartier werde so lange geschlossen, bis die Sicherheit wiederhergestellt sei.

