UN-Organisationen fordern weltweiten Abschiebestopp für Afghanistan

17.08.2021 14:00 Uhr

Berlin: Angesichts der dramatischen Lage in Afghanistan hat Bundespräsident Steinmeier zur Hilfe für die Menschen im Land aufgerufen. Die Bilder aus der Hauptstadt Kabul ließen niemanden unberührt. Besonders bedrückend seien sie für alle, die sich in den vergangenen Jahren für ein besseres Leben der Menschen engagiert und dafür vielfach das eigene Leben eingesetzt hätten, sagte Steinmeier. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, mahnte großzügige Aufnahmeangebote an. Diese sollten allen gemacht werden, die in besonderer Weise Gefahr liefen, Opfer der islamistischen Taliban zu werden. Das UN-Flüchtlingshilfswerk und die Internationale Organisation für Migration riefen dazu auf, Abschiebungen nach Afghanistan weltweit auszusetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2021 14:00 Uhr