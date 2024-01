UN-Nothilfekoordinator fordert Waffenruhe in Gaza

New York: Der UN-Nothilfekoordinator Griffiths hat im Weltsicherheitsrat ein weiteres Mal zu einem Waffenstillstand im Nahost-Krieg aufgerufen. Die Lage im Gazastreifen nannte Griffiths entsetzlich. Zugleich verwies er auf den andauernden Beschuss aus Gaza auf Ziele in Israel. Beide Seiten führen aus seiner Sicht den Krieg fast ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Die Menschen würden nicht nur unter dem Beschuss leiden und sterben, sondern auch an Hunger und Krankheiten. Was die Welt seit dem 7. Oktober erlebe, sei ein Schandfleck auf dem kollektiven Gewissen, so der UN-Nothilfekoordinator. Er forderte den Weltsicherheitsrat auf, Maßnahmen zu ergreifen, um den Krieg zu beenden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.01.2024 06:45 Uhr