UN-Nothilfekoordinator bittet um Geld für Libyen

Genf: Die Vereinten Nationen haben die Staatengemeinschaft eindringlich um Geld für die Katastrophenhilfe in Libyen gebeten. UN-Nothilfekoordinator Griffiths sagte in Genf, die Lage nach den heftigen Überschwemmungen sei entsetzlich und unvorstellbar in ihren Konsequenzen. Er berichtete von Überlebenden, die 50 oder mehr Angehörige verloren hätten. Die Vereinten Nationen brauchen demnach 67 Millionen Euro für die Versorgung der Menschen. Rettungskräfte stehen in der besonders betroffenen Stadt Darna vor enormen logistischen Herausforderungen. Die Flut hat Zufahrtsstraßen weggerissen und Brücken zerstört. Der Rote Halbmond berichtete zuletzt von mehr als 11.000 Toten allein in Darna. Befürchtet wird, dass an die 20.000 Menschen die sintflutartigen Regenfälle vom vergangenen Sonntag nicht überlebt haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2023 23:00 Uhr