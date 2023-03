UN-Mitgliedsländer einigen sich auf internationales Hochseeabkommen

Kurzmeldung ein/ausklappen FC Bayern siegt in Stuttgart 2:1

Stuttgart: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern Dortmund nach einem Tag an der Tabellenspitze wieder von dort verdrängt. Das gelang den Bayern durch ein 2:1 in Stuttgart. Auf Tabellenplatz 3 steht weiter Union Berlin nach einem 0:0 gegen Köln. Auch im Spiel Mönchengladbach gegen Freiburg gab es keine Tore. Der FC Augsburg schlug Bremen 2:1 und belegt weiterhin Rang 13. Der bisherige Tabellenletzte Schalke kletterte hingegen durch ein 2:0 in Bochum einen Rang nach oben. Hoffenheim verlor zum sechsten Mal in Folge - und zwar durch ein 0:1 in Mainz. ++ In der zweiten Liga hat der 1.FC Nürnberg beim Tabellenzweiten Hamburger SV 0:3 verloren. Regensburg unterlag zu Hause Düsseldorf 0:1. Holstein Kiel erreichte in Sandhausen ein 1:1. ++ In der Formel 1 hat sich Weltmeister Max Verstappen die erste Pole Position der neuen Saison geholt. Der Red-Bull-Pilot verwies in der Qualifikation in Bahrain seinen Teamkollegen Sergio Perez und Ferrari-Pilot Charles Leclerc auf die Plätze. Nico Hülkenberg startet im Haas von Rang 10.

