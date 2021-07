UN-Menschrechtskommissarin warnt vor Bürgerkrieg in Myanmar

Nachrichtenarchiv - 07.07.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet hat vor einem Bürgerkrieg in Myanmar gewarnt. Die Politikerin sagte, was im Februar noch eine politische Krise gewesen sei, habe sich in den vergangenen Monaten zu einer vielschichtigen Menschenrechtskatastrophe entwickelt. Die inzwischen auch über die Landesgrenze hinaus Teile Südostasiens destabilisiere. Laut Bachelet wurden seit dem Putsch fast 900 Menschen getötet, 200.000 weitere wurden aus ihren Heimatorten vertrieben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.07.2021 01:00 Uhr