UN-Menschenrechtsrat verlangt Zugang zu Verschleppten in Russland

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: In einer Sondersitzung zum Ukraine-Krieg hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen die Gräueltaten russischer Streitkräfte an Zivilisten verurteilt. In seiner Resolution wies das Gremium unter anderem auf Fälle von Folter, Erschießungen und sexueller Gewalt hin, die UN-Gesandte vor Ort verifiziert hatten. Der Rat forderte Moskau zudem auf, humanitären Helfern umgehend Zugang zu den Menschen zu erlauben, die nach Berichten aus der Ukraine nach Russland verschleppt wurden. // Dabei handle es sich um rund eine Million Menschen, so die ukrainische Botschafterin in Genf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 19:00 Uhr