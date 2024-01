UN-Menschenrechtskommissar fordert im Ukraine-Krieg sofortige Deeskalation

Genf: Der UN-Menschenrechtskommissar Türk hat eine sofortige Deeskalation bei den Kämpfen zwischen Russland und der Ukraine gefordert. Sein Büro schrieb auf der Plattform X, es seien Dutzende Zivilisten in der Ukraine und in Russland getötet worden. Das humanitäre Völkerrecht verbiete wahllose Angriffe und Angriffe auf zivile Objekte. Zuletzt hatte die Zahl der russischen Drohnen- und Raketenangriffe auf die Ukraine zugenommen. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj töteten und verletzten Hunderte Raketen und Drohnen in den vergangenen fünf Tagen zahlreiche Menschen. In der russischen Stadt Belgorod wurden am Wochenende nach Behördenangaben 24 Zivilisten durch ukrainischen Beschuss getötet. Kremlchef Putin kündigte danach verstärkte Angriffe auf die Ukraine an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 07:00 Uhr