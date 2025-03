UN mahnen zum Weltfrauentag Gleichberechtigung an

New York: Anlässlich des heutigen Weltfrauentags rücken die Vereinten Nationen die Gleichberechtigung in den Vordergrund. Laut einem UN-Bericht sind die Rechte von Frauen weltweit in jedem vierten Land bedroht. So hat sich die Zahl der Frauen und Mädchen, die in Konfliktgebieten leben, in den vergangenen zehn Jahren um die Hälfte erhöht. Außerdem geht aus dem Bericht hervor, dass viele Länder auch Förderprogramme für die Gleichstellung von Mann und Frau streichen. In den Parlamenten weltweit hat sich der Anteil von Frauen in den vergangenen 30 Jahren zwar mehr als verdoppelt, dennoch sind immer noch im Schnitt drei von vier Abgeordneten Männer. Anlässlich des Weltfrauentags gibt es heute in zahlreichen deutschen Städten Kundgebungen, etwa in München und Berlin. Für die Gleichstellung werden zum Beispiel bessere Kinderbetreuung und Entlastungen bei der häuslichen Pflege gefordert.

