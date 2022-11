UN mahnen nach Raketeneinschlag in Polen zur Deeskalation

Nachrichtenarchiv - 17.11.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die Vereinten Nationen haben nach dem tödlichen Raketeneinschlag in Polen zur Deeskalation aufgerufen. Vor dem UN-Sicherheitsrat warnte die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten, DiCArlo, vor einer weiteren Ausbreitung des Krieges. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Thomas-Greenfield, erklärte mit Blick auf die Invasion in der Ukraine, auch wenn noch nicht alle Fakten über den Vorfall bekannt seien, sei letztlich doch Russland verantwortlich. Sowohl die Nato als auch Polen gehen davon aus, dass eine ukrainische Flugabwehrrakete im Grenzgebiet eingeschlagen ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.11.2022 04:00 Uhr