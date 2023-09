UN mahnen echten Dialog über Bergkarabach an

New York: Nach der Eroberung der Region Berg-Karabach durch Aserbaidschan haben die Vereinten Nationen aufrichtige Gespräche zwischen den Konfliktparteien angemahnt. Der zuständige UN-Diplomat Jenča sagte im UN-Sicherheitsrat, ein echter Dialog in der Region sowie die uneingeschränkte Beteiligung Armeniens und Aserbaidschans am Normalisierungsprozess seien der einzige nachhaltige Weg nach vorne. Aserbaidschan hatte die auf seinem Staatsgebiet gelegene, mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region Berg-Karabach vorgestern angegriffen, um sie zu erobern. Gestern dann gaben die militärisch unterlegenen Armenier auf. Aserbaidschan versichert nun, es wolle die armenische Bevölkerung des Gebietes in die eigene integrieren. Heute kamen armenische Vertreter der Region und Gesandte der aserbaidschanischen Regierung zu einer ersten Gesprächsrunde zusammen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2023 22:45 Uhr