UN legen Bericht zur sexuellen Gewalt beim Hamas-Angriff auf Israel vor

New York: Die Vereinten Nationen haben einen Bericht zur sexuellen Gewalt beim Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober veröffentlicht. Demnach hat es dabei aller Wahrscheinlichkeit nach auch Vergewaltigungen und Gruppenvergewaltigungen gegeben. Wie die Sondergesandte der Vereinten Nationen für sexuelle Gewalt in Konflikten, Patten, weiter berichtete, wurden auch die von der Hamas in den Gazastreifen entführten Geiseln mit großer Wahrscheinlichkeit vergewaltigt. Diese Gewalt dauere gegen diejenigen an, die noch festgehalten würden. Die Hamas bestreitet die Vorwürfe systematischer Vergewaltigungen. Israel hatte UN-Generalsekretär Guterres beschuldigt, die Veröffentlichung des Berichts unterdrücken zu wollen. Dieser wies die Vorwürfe zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 07:00 Uhr