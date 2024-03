UN kündigen Luftbrücke zur Versorgung der Bevölkerung in Haiti an

Port-au-Prince: Angesichts der zunehmend prekären humanitären Lage in Haiti wollen die Vereinten Nationen eine Luftbrücke einrichten. Vom Nachbarland Dominikanische Republik aus sollen Hilfsgüter nach Haiti und UN-Personal aus dem Krisenstaat heraus geflogen werden. In Haiti eskaliert seit Wochen die Bandengewalt. Zuletzt griffen bewaffnete Gangs Polizeistationen an und befreiten tausende Häftlinge aus Gefängnissen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2024 02:00 Uhr