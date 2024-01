UN kritisieren Vorgehen der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen

Rafah: Die Vereinten Nationen erheben schwere Vorwürfe gegen das Vorgehen der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen. Tausende Männer seien unter Bedingungen inhaftiert worden, die der Folter gleichkommen, so der UN-Menschenrechtsbeauftragte in den Palästinensergebieten. Bei einer Pressekonferenz per Videoschalte aus Rafah im südlichen Gazastreifen schilderte er die Aussagen einiger Festgenommener: Ihnen seien die Augen verbunden worden, sie seien geschlagen und letztendlich nur mit einer Windel bekleidet freigelassen worden. Diese Aussagen stimmen demnach mit den Berichten überein, die das UN-Menschenrechtsbüro zur Inhaftierung von Palästinensern in großem Umfang gesammelt hat. Die israelische Armee erklärte, dass die Festgenommenen in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht behandelt würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2024 22:00 Uhr