UN-Kommission wirft Russland Kriegsverbrechen vor

23.09.2022 17:00 Uhr

Genf: Die Vereinten Nationen werfen Russland Kriegsverbrechen in der Ukraine vor. Eine Untersuchungskommission des Rats für Menschenrechte hat unter anderem sexuelle Gewalt gegen Frauen durch russische Soldaten dokumentiert. Im ersten Zwischenbericht ist außerdem von vielen Exekutionen gefesselter Gefangener die Rede. Zahlreiche Zeugen hätten von Folter und Misshandlungen in russischer Gefangenschaft berichtet. Unterdessen wollen offenbar immer mehr Menschen Russland verlassen. Der Grenzschutz von Kasachstan bestätigt großen Andrang an einigen Grenzübergängen. In Finnland werden doppelt so viele einreisende Russen gezählt wie vor einer Woche. In den besetzten Gebieten der Ukraine sind die umstrittenen Abstimmungen über die Angliederung an Russland angelaufen. Behördenvertreter gehen von Tür zu Tür, um Stimmen einzusammeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2022 17:00 Uhr