UN-Klimasekretariat fordert Austieg aus fossilen Brennstoffen

Dubai: Zur Halbzeit der UN-Klimakonferenz machen die Vereinten Nationen nochmals Druck auf die rund 200 Teilnehmerländer. Sie müssten die vorhandenen Instrumente, Lösungen und Technologie nun in die Hand nehmen, so das UN-Klimasekretariat. Der derzeitige Text-Entwurf für das Abschlussabkommen sei noch eine Wundertüte: Er enthalte viele Wunschlisten und Absichtserklärungen. Auch beim Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen lässt dieser Text noch alle Möglichkeiten offen: Sowohl einen formalen Beschluss zum Ausstieg als auch eine völlige Nicht-Erwähnung. Dennoch zeigt sich die deutsche Delegation in Dubai zuversichtlich. Staatssekretärin Morgan aus dem Auswärtigen Amt spricht von einer positiven Dynamik. In Berlin beschloss das Bundeskabinett heute erstmals eine eigene Klima-Außenpolitik-Strategie. Sie soll die klimapolitischen Ziele der gesamten Regierung bündeln.

