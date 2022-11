UN-Klimakonferenz beschließt Fonds für klimabedingte Schäden

Nachrichtenarchiv - 20.11.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Scharm el Scheich: Die UN-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich hat den Aufbau eines Fonds zum Ausgleich für klimabedingte Schäden beschlossen. Eine Kommission soll nun zunächst die Empfehlungen dazu erarbeiten. Darüber soll dann auf der nächsten Klimakonferenz 2023 in Dubai beraten werden. Profitieren sollen Entwicklungsländer, die besonders betroffen sind vom Klimawandel - etwa durch Dürre oder Überflutungen. Die Abstimmungen des Schlussplenums dauern an. Zur Entscheidung stehen insbesondere ein sogenannter Mantel-Text zu generellen Zielsetzungen bei Klimaschutz und Klimafolgen und ein Arbeitsprogramm zur Senkung der Emissionen. Gemäß den UN-Regeln gilt das Prinzip der Einstimmigkeit. Texte sind angenommen, wenn niemand Widerspruch erhebt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2022 04:00 Uhr