UN-Klimakonferenz beginnt im ägyptischen Scharm el-Scheich

Scharm el-Scheich: In Ägypten beginnt heute die 27. Weltklimakonferenz. Delegierte aus fast 200 Ländern beraten zwei Wochen lang über die weitere Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Ziel sind ehrgeizigere Zusagen zum Klimaschutz. Bislang reichen die nationalen Maßnahmen bei Weitem nicht aus, um die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ein weiteres Thema ist die finanzielle Unterstützung von Entwicklungsländern bei Maßnahmen zur Anpassung an die Erderwärmung. Hierbei hinken die Industriestaaten ebenfalls ihren Versprechen hinterher. Bundeskanzler Scholz wird morgen in Scharm el-Scheich erwartet. Nach Angaben aus Regierungskreisen will er unter anderem für einen Klimaclub werben, in dem sich Länder zusammenfinden, die den Kampf gegen die Erderwärmung vorantreiben.

