UN-Klimagipfel in Cali begonnen

Cali: Der UN-Klimagipfel in Kolumbien hat mit einem Appell zu schnellerem Handeln begonnen. Die Präsidentin des Gipfels, die kolumbianische Umweltministerin Muhamad, sagte in Cali, der Planet habe keine Zeit zu verlieren. Es brauche mehr Geld, um die Zerstörung der Natur aufzuhalten. Bei dem Gipfel sind fast 200 Staaten vertreten. Sie wollen bis Ende kommender Woche konkrete Schritte ausarbeiten, wie das globale Naturschutzabkommen von Montreal umgesetzt werden kann. In Kanada wurde vor zwei Jahren etwa vereinbart, bis 2030 mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2024 08:00 Uhr