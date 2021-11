UN-Klimagipfel geht in die zweite Woche

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Glasgow: Die Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz in Schottland gehen heute in die zweite und entscheidende Woche. Die gut 190 Teilnehmerstaaten wollen unter anderem einen verbindlichen Fahrplan festzurren, mit dem das Pariser Klimaschutzabkommen umgesetzt werden soll. Dessen Ziel ist es, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Heute geht es in Glasgow unter anderem darum, ärmeren Ländern zu helfen, sich an klimatische Veränderungen anzupassen. Schon jetzt leiden viele Staaten unter Dürren, Überschwemmungen oder steigendem Meeresspiegel.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.11.2021 12:15 Uhr