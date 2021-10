UN-Klimachefin fordert mehr Ehrgeiz im Kampf gegen Erderwärmung

Nachrichtenarchiv - 31.10.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Glasgow: Zum Auftakt des Weltklimagipfels hat UN-Klimaschefin Espinosa die Staatengemeinschaft zu mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderwärmung aufgefordert. Sie sagte, die Welt stehe an einem Wendepunkt der Geschichte: Entweder gelinge es, die Treibhausgas-Emissionen schnell und deutlich zu reduzieren und das Klimaziel von 1,5 Grad zu erreichen oder man müsse akzeptieren, dass die Menschheit einer düsteren Zukunft entgegenblickt. Espinosa appellierte an die Verhandler, dass die Konferenz ein Erfolg werden müsse. In Glasgow beraten Regierungsvertreter, Wissenschaftler und Aktivisten in den nächsten zwei Wochen, wie Treibhausgase eingespart werden können. Außerdem geht es um die Unterstützung ärmerer Länder, die schon unter den Folgen des Klimawandels leiden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2021 19:00 Uhr