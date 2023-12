UN-Klimachef fordert in Dubai Lösungen für die Klimakrise

Dubai: Der Chef des Klima-Sekretariats der Vereinten Nationen, Stiell, hat auf der Weltklimakonferenz Beschlüsse angemahnt, die die zunehmende Erderwärmung stoppen. Es gehe um Lösungen und nicht um politische Spielchen oder Ablenkungen, sagte Stiell in Dubai. Der strittigste Punkt ist weiterhin, ob sich die Staaten auf den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas einigen können. Mehrere Länder stemmen sich bereits dagegen oder wollen Formulierungen in der angestrebten Abschlusserklärung abschwächen. Außenministerin Baerbock rechnet für die letzten Tage der Konferenz mit harten Verhandlungen. Es gebe in Dubai "mächtige Stimmen aus der alten fossilen Welt", sagte sie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 17:00 Uhr