UN-Kinderhilfswerk kritisiert weltweite Schulschließungen

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Wegen der Corona-Pandemie konnten seit Anfang Dezember weltweit 320 Millionen Kinder den Schulunterricht nicht besuchen. Das teilte das UN-Kinderhilfswerk Unicef in New York mit. Anfang November seien es noch fast 90 Millionen weniger gewesen. Das Hilfswerk rief die Regierungen auf, wenn möglich Schulen offen zu lassen oder wieder zu öffnen. Die Kinder würden leiden, wenn Lernerfolge fehlen, außerdem seien viele von den Schulspeisungen abhängig.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.12.2020 01:00 Uhr