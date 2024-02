UN: In Rafah droht Katastrophe "jenseits aller Vorstellungskraft"

Genf: Die Vereinten Nationen warnen vor den Folgen einer israelischen Militäroffensive in Rafah: Der WHO-Mediziner Peeperkorn sprach wörtlich von einer "humanitären Katastrophe jenseits aller Vorstellungskraft“. Er wies darauf hin, dass 1,5 Millionen Bewohner im Süden des Gazastreifens in behelfsmäßigen Zelten und UN-Unterkünften zusammengepfercht sind. Der UN-Nothilfekoordinator Griffiths erklärte, die Menschen in Rafah hätten den Tod vor Augen. Sie hätten kaum zu essen, keinen Platz zum Schlafen und keinen sicheren Ort, an den sie flüchten könnten. Nach Angaben der WHO gibt es derzeit nur wenige funktionierende Krankenhäuser in der Region. Israel hatte angekündigt, auch in Rafah einzumarschieren, um dort versteckte Hamas-Anführer aufzuspüren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2024 19:00 Uhr