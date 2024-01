UN-Hilfswerk warnt vor schwieriger humanitärer Lage in der Ukraine

Kiew: Fast zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges stuft das UN-Flüchtlingshilfswerk die humanitäre Lage in der Ukraine als sehr ernst ein. Die Luftangriffe brächten jeden Tag Zerstörung, die Zivilisten treffe, sagte UN-Flüchtlingskommissar Grandi bei einem Besuch in der Ukraine. Er warnte davor, in der Unterstützung für die Ukraine nachzulassen. Die Gesellschaft dort habe sich sehr stark und geeinigt gezeigt, aber inzwischen zeigten sich Brüche. Und die könnten größer werden, wenn die internationale Hilfe zurückgehe, sagte Grandi weiter. Dabei seien gerade Reparatur und Wiederaufbau wichtig, um geflüchteten Ukrainern die Rückkehr zu ermöglichen, betonte der UN-Diplomat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2024 09:00 Uhr