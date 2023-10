UN-Hilfswerk fordert mehr Hilfe für Palästinenser

New York: Das Palästinenser-Hilfswerk der Vereinten Nationen fordert, die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen auszuweiten. Der Leiter der Behörde, Lazzarini, sagte bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates, eine Handvoll Konvois wie bisher reiche nicht für mehr als zwei Millionen Notleidende. Er betonte, das Hilfswerk sei kaum noch in der Lage, seine Arbeit im umkämpften Gazastreifen aufrechtzuerhalten. In den vergangenen drei Wochen seien 64 Mitarbeiter ums Leben gekommen. - Lazzarini warf Israel eine "kollektive Bestrafung" der Palästinenser vor. Die meisten Bewohner in Gaza fühlten sich in einem Krieg gefangen, mit dem sie nichts zu tun hätten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.10.2023 01:00 Uhr