UN-Hilfswerk beklagt Mangel an Wasser und Nahrung im Gazastreifen

New York: Das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge beklagt einen akuten Mangel an Wasser und Nahrungsmitteln für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Die Menschen würden inzwischen auf den Straßen darum flehen, hat der Leiter des Hilfswerks für Gaza, White, in einer Videokonferenz für Diplomaten der mehr als 190 UN-Mitgliedsländer gesagt. Ihm hätten sich vor Ort Szenen von Tod und Verwüstung geboten. Inzwischen haben weitere Deutsche den umkämpften Gazastreifen verlassen. Das Auswärtige Amt spricht von mehr als 30 Bundesbürgern, die gestern über den ägyptischen Grenzübergang Rafah ausgereist seien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.11.2023 04:00 Uhr