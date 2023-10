UN-Hilfsbüro drängt zu Treibstoff-Lieferungen für den Gaza-Streifen

Tel Aviv: Im Gaza-Streifen wird die Not der Zivilbevölkerung immer größer. Besonders gravierend ist nach UN-Angaben der Mangel an Treibstoff. Die Reserven dürften in wenigen Tagen aufgebraucht sein. Ohne Treibstoff können aber keine Stromgeneratoren für Kliniken und auch keine Entsalzungsanlagen zur Trinkwassergewinnung betrieben werden. Die Menschen im Gaza-Streifen würden dadurch weiter stranguliert, warnte das UN-Palästinenserhilfswerk. Israel hat jedoch die Sorge, der Treibstoff könnte in die Hände der Hamas fallen und für Terrorangriffe missbraucht werden. Bisher hat das Land nur der Lieferung von Wasser, Nahrungsmitteln und Medikamenten zugestimmt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.10.2023 11:15 Uhr