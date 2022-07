UN-Hilfe für Syrien wird wohl bis Januar verlängert

Nachrichtenarchiv - 12.07.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Im UN-Sicherheitsrat zeichnet sich nun doch eine Lösung für die Verlängerung der Syrien-Hilfe ab. Nach Diplomatenangaben wird das Gremium jetzt über eine Resolution abstimmen, die Irland und Norwegen vorgelegt haben und die offenbar weitgehend dem russischen Text entspricht, der am Freitag noch gescheitert war. Demnach soll der wichtige türkisch-syrische Grenzübergang Bab al-Hawa zunächst für weitere sechs Monate offengehalten werden. Dieser ist der einzige vom syrischen Regime unabhängige Zugang für Hilfslieferung. Russland hatte gegen eine Verlängerung um ein Jahr ein Veto eingelegt. Das bisherige Mandat für die UN-Syrien-Hilfe war am Sonntag ausgelaufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.07.2022 14:15 Uhr