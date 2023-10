UN halten Massen-Evakuierung im Gazastreifen für undurchführbar

Tel-Aviv: Die Vereinten Nationen fordern Israel dazu auf, den Befehl zur Massen-Evakuierung des nördlichen Gazastreifens zurückzunehmen. Ein solcher Schritt könne nicht ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden, sagte ein Sprecher der UN in Genf. Vor der erwarteten Bodenoffensive hatte die israelische Armee die Bevölkerung im Norden des Gaza-Streifens dazu aufgerufen, sich im südlichen Teil des Gebiets in Sicherheit zu bringen. Ein Militärsprecher kündigte an, die Attacken gegen die terroristische Hamas so zu kontrollieren, dass Zivilisten sicher evakuiert werden könnten. Gleichzeitig betonte er, dass es sich um eine Kriegszone handle. Nach Angaben der Hamas wurden durch israelische Angriffe 13 der rund 150 Geiseln getötet. Unabhängig überprüfen lässt sich das aber nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 17:00 Uhr