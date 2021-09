UN-Gipfel berät über weltweite Ernährungssituation

Nachrichtenarchiv - 23.09.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat zu einem Umdenken in der weltweiten Versorgung mit Nahrungsmitteln aufgerufen. Zum Auftakt des UN-Ernährungsgipfels sprach er von großen Ungleichheiten, die angegangen werden müssten. So gebe es einerseits viele Menschen mit Übergewicht. Andererseits hätten Millionen nicht genug zu essen. Ein Drittel der Nahrung werde weggeschmissen. Zugleich verursache die Produktion von Lebensmitteln ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen. Die Weltgemeinschaft führe einen Krieg gegen die Natur, so Guterres. Nötig seien aber ein nachhaltiger Konsum, nachhaltige Produktionsmethoden und naturbasierte Lösungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2021 23:00 Uhr