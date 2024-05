UN-Gericht entscheidet über Waffenruhe im Gazastreifen

Gaza: Israelische Soldaten rücken immer weiter in Rafah vor. Nach Angaben eines Armeesprechers haben die Bodentruppen jetzt das Gebiet Schabura erreicht, wo eine Zentrale der Hamas-Terroristen vermutet wird. Am Nachmittag will der Internationale Gerichtshof in Den Haag seine Entscheidung über einen Antrag auf Waffenruhe verkünden. Entscheidungen des Weltgerichts sind zwar bindend, aber die UN-Richter haben keine Mittel, einen Staat zur Umsetzung zu zwingen. Südafrika fordert, dass sich die israelischen Soldaten sofort wieder aus Rafah zurückziehen. Kurz vor dem Einmarsch hatten dort mehr als eine Million Flüchtlinge aus anderen Teilen des Gazastreifens Schutz gesucht. Nach Evakuierungsaufrufen haben israelischen Angaben zufolge rund eine Million Zivilisten die Stadt wieder verlassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.05.2024 09:15 Uhr