UN-Generalsekretär warnt vor Hungersnot im Gazastreifen

New York: Angesichts der humanitären Krise im Gazastreifen hat UN-Generalsekretär Guterres die Grausamkeit des Konflikts hervorgehoben. Die gesamte Bevölkerung dort sei von einer Hungersnot bedroht. Es gehe um Hunderttausende von Menschen, ganze Familien müssten hungern, ihnen würde das Nötigste vorenthalten, warnte Guterres in New York. Hintergrund sind die israelischen Beschränkungen von Hilfslieferungen. Seit Anfang der Woche hat Israel seine fast dreimonatige Blockade zwar gelockert. Die 400 zugelassenen LKW-Ladungen seien nur ein "Teelöffel" der benötigten Hilfe, so Guterres. Israel will so den Druck auf die Terrororganisation Hamas erhöhen, auch um zu erzwingen, dass die restlichen Geiseln freigelassen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2025 08:00 Uhr