UN-Generalsekretär verurteilt tödlichen Vorfall in Gaza-Stadt

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat den Vorfall mit mehr als 100 Toten im Gazastreifen verurteilt. Sein Sprecher erklärte, die Menschen seien auf der Suche nach lebensrettender Hilfe ums Leben gekommen. Die UN hätten seit mehr als einer Woche keine Güter mehr in den Norden bringen können. Der UN-Sicherheitsrat hat angesichts der vielen Toten und Verletzten ein Dringlichkeitstreffen angesetzt. Nach Angaben der radikal-islamischen Hamas wurden in Gaza-Stadt am frühen Morgen 104 Menschen getötet, als israelische Soldaten bei der Ausgabe von Hilfsgütern auf eine Menschenmenge feuerten. Ein Sprecher der israelischen Armee räumte eine begrenzte Zahl von Schüssen ein. Seinen Angaben zufolge umzingelten tausende Bewohner die Lastwagen, um an Nahrungsmittel zu kommen. Dutzende seien dabei verletzt, getötet oder von LKW umgefahren worden.

