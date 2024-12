UN-Generalsekretär spricht von Dekade der tödlichen Hitze

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat in seiner Ansprache zum Jahreswechsel vor den Folgen der Klimakrise gewarnt. Er sprach vom Zusammenbrechen des Klimas in Echtzeit. Die vergangenen zehn Jahre seien die heißesten seit Beginn der Aufzeichnung gewesen, schrieb Guterres auf X. Der Generalsekretär forderte einen schnellen Stopp für Kohle, Öl und Gas. Hoffnung komme laut Guterres in den dunkelsten Tagen von Aktivisten, humanitären Helfern, Wissenschaftlern, Innovatoren und Entwicklungsländern, die für Gerechtigkeit kämpften. Er beendete seine Neujahrsbotschaft damit, dass er keine Garantie für das kommende Jahr geben könne. Er verspreche aber, an der Seite all jener zu stehen, die sich für eine friedlichere, gleichberechtigte, stabile und gesunde Zukunft für alle Menschen einsetzten.

