UN-Generalsekretär nahe Grenzstadt Rafah in Ägypten eingetroffen

Rafah: UN-Generalsekretär Guterres hat bei seinem Besuch in Ägypten erneut eine sofortige humanitäre Feuerpause im Gaza-Krieg gefordert. Am Grenzübergang Rafah sagte er, die Menschen in Gaza steckten in einem nicht enden wollenden Albtraum fest. Häuser seien zerstört und ganze Familien und Generationen ausgelöscht worden. Er appellierte an Israel, dringend benötigte Hilfsgüter in den Gazastreifen passieren zu lassen - und an die Hamas, die israelischen Geiseln freizulassen. Die Vermittler USA, Ägypten und Katar bemühen sich seit Wochen um eine Einigung. Laut dem Welternährungsprogramm leben die Palästinenser im Gazastreifen am Rande einer Hungersnot. - Die geplante Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über eine sofortige Waffenruhe ist heute in letzter Minute verschoben worden. Sie soll nun am Montag stattfinden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 16:45 Uhr