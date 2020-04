UN-Generalsekretär Guterres warnt vor "Epidemie der Falschnachrichten"

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: UN-Generalsekretär Guterres fordert einen stärkeren Kampf gegen Falschnachrichten im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Er sieht die Betreiber der großen Sozialen Netzwerke in der Pflicht: Die Plattformen müssten mehr tun, um Hass und schädliche Behauptungen über Covid-19 an der Wurzel zu packen. Guterres sprach von einer gefährlichen Epidemie der Desinformation, die sich viral verbreite und Menschen und Gruppen stigmatisiere. Die Welt müsse auch gegen diese Krankheit gemeinsam vorgehen, erklärte der UN-Generalsekretär.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.04.2020 01:00 Uhr