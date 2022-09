UN Generalsekretär Guterres spricht mit Putin über Akw Saporischschja

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat sich in einem Telefonat mit Russlands Präsident Putin über die Lage am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja ausgetauscht. Nach Angaben des Spitzendiplomaten gebe es derzeit ausreichend Strom, um die Reaktoren des Kraftwerks zu kühlen und die Sicherheitsfunktionen aufrecht zu erhalten. Die Inspektoren der UN-Atomenergiebehörde würden aber weiter auf dem Gelände verbleiben, so Guterres. Zu potentiellen Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew sagte er, dies sei vorerst kein realistisches Szenario, aber er hoffe dennoch darauf. In der kommenden Woche beginnt bei den Vereinten Nationen die Generaldebatte der Vollversammlung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.09.2022 20:45 Uhr