UN-Generalsekretär Guterres spricht in Moskau mit Lawrow

26.04.2022 14:00 Uhr

Moskau: Der russische Außenminister Lawrow hat die Waffenlieferungen von NATO-Staaten an die Ukraine scharf kritisiert. Vor einem Gespräch mit UN-Generalsekretär Guterres in Moskau sagte Larow, die Militärunterstützung bringe die Welt an den Rand eines Atomkriegs. Es handele sich um einen Stellvertreterkrieg, den die NATO führen lasse. Lawrow hat am späten Vormittag UN-Generalsekretär Guterres in Moskau getroffen. Nach dem Gespräch forderte Guterres Rettungskorridore und eine unabhängige Untersuchung von Kriegsverbrechen. Bei der noch laufenden Pressekonferenz hat Lawrow zunächst den Angriffskrieg auf die Ukraine damit gerechtfertigt, dass die russische Minderheit unterdrückt werde. Guterres erklärte, je früher man demn Krieg beenden könne, desto besser sei dies für das ukrainische und auch das russische Volk.

26.04.2022 14:00 Uhr