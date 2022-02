UN-Generalsekretär Guterres: "Präsident Putin, stoppen Sie ihre Truppen"

Nachrichtenarchiv - 24.02.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat direkt an Präsident Putin appelliert, die Ukraine nicht anzugreifen. Guterres sagte zu Beginn einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats, wenn tatsächlich ein Einmarsch geplant sei, habe er nur eine Botschaft und die laute: "Präsident Putin, stoppen Sie ihre Truppen." Zu viele Menschen seien bereits gestorben. Die Sondersitzung war von der Ukraine wegen einer "unmittelbaren Bedrohung durch eine russische Offensive" kurzfristig beantragt worden. Zuvor hatte sich die Lage noch einmal zugespitzt. Die Chefs der Seperatistengebiete Luhansk und Donezk hatten nach Angaben des Kreml Moskau um militärischen Beistand gebeten. In einer Fernsehansprache hatte der ukrainische Präsident Selenskyj gesagt, er habe vergeblich versucht, mit Russlands Staatschef Putin zu telefonieren. Selenskyj warnte davor, Russland könne "in Kürze einen großen Krieg" beginnen. Auf Russisch sagte Selenskyj an die russischen Bevölkerung gewandt, nur sie könne jetzt noch einen Krieg verhindern. Unterdessen laufen in der Ost-Ukraine Vorbereitungen auf einen möglichen russischen Angriff. Die ukrainischen Flughäfen in Kharkiv, Dnipropetrowsk und Saporischschja wurden bis zum Morgen geschlossen. Bereits gestern hatte die Ukraine den Ausnahmezustand für das ganze Land für 30 Tage verkündet. Das Militär ordnete zudem die Mobilmachung von rund 250.000 Reservisten im Alter von 18 bis 60 Jahren an.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.02.2022 04:00 Uhr