UN-Generalsekretär Guterres nennt die Welt auf der Sicherheitskonferenz gespalten

München: Vor dem Hintergrund der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten hat die 60. Münchner Sicherheitskonferenz begonnen. Konferenzleiter Heusgen gedachte zu Beginn der Veranstaltung des russischen Regimegegners Nawalny. Im Anschluss sprach auch UN-Generalsekretär Guterres. Er warnte vor einer Sicherheitsarchitektur der Weltgemeinschaft, die immer instabiler werde. Für die Ukraine forderte Guterres eine gerechte und beständige Friedenslösung und für den Nahen Osten eine Zwei-Staaten-Lösung. Laut Guterres wird die Welt neben atomaren Gefahren zusätzlich von der Klimakrise bedroht und von den Risiken, die Künstliche Intelligenz mit sich bringe. Demnach würden sich überall in der Welt Spaltung und Polarisierung verstärken. Außerdem würden extremistische Narrative die demokratischen Werte untergraben, so Guterres. Er plädierte dafür, eine sichere Welt zu schaffen, die für jeden einzelnen funktioniere.

