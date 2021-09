UN-Generalsekretär Guterres fordert zu ergeizigen Klimazielen auf

Nachrichtenarchiv - 21.09.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Sechs Wochen vor dem Weltklimagipfel im britischen Glasgow hat UN-Generalsekretär Guterres dazu aufgerufen, den- so wörtlich - "Kriegs gegen unseren Planeten" zu beenden. Bei einem Treffen zur Klimakrise in New York verlangte er von den Staats- und Regierungschefs, sich bis 2050 zu Netto-Null-Emissionen zu verpflichten, ehrgeizige Klima- und Biodiversitätspläne zu verabschieden sowie keine neuen Kohlekraftwerke mehr zu planen. Guterres rief die Länder außerdem dazu auf, 100 Milliarden Dollar pro Jahr für den Klimaschutz bereitzustellen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.09.2021 02:00 Uhr