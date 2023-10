UN-Generalsekretär Guterres fordert koordiniertes Vorgehen bei KI

New York: UN-Generalsekretär Guterres will ein internationales Beratergremium damit beauftragen, sich mit Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz auseinanderzusetzen. Es soll bis Ende des Jahres vorläufige und bis zum nächsten Sommer endgültige Empfehlungen für eine Regulierung der KI abgeben. Künstliche Intelligenz habe das Potenzial, einen außerordentlichen Fortschritt für die Menschheit zu bewirken, so Guterres. Es berge aber auch Gefahren, zu denen er unter anderem Fehlinformationen, Diskriminierung, Überwachung und Betrug zählte. Der UN-Generalsekretär fordert ein koordiniertes weltweites Vorgehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 12:00 Uhr