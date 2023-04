UN-Generalsekretär Guterres fordert Ende der Gewalt im Sudan

Kurzmeldung ein/ausklappen FDP regt nach Atomausstieg Kernfusionsreaktoren an

Berlin: Die FDP hat angeregt, nach dem Abschalten der letzten Atomkraftwerke bei der Energiegewinnung auf Kernfusion zu setzen. Die Verschmelzung von Atomkernen zur Energiegewinnung steckt wissenschaftlich noch im Anfangsstadium. FDP-Fraktionschef Dürr sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er wolle, dass in Deutschland einer der ersten Kernfusionsreaktoren gebaut werde, in frühestens zehn bis 20 Jahren. Dazu sollte es ein Kernfusionsgesetz geben, so Dürr. SPD-Chefin Esken lehnt das ab. Wer den Eindruck vermittele, dass mit dieser Technologie in absehbarer Zeit ein verlässlicher Beitrag zur Energieversorgung geleistet werden kann, der streue den Menschen Sand in die Augen, warnte sie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2023 19:00 Uhr