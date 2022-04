UN-Generalsekretär Guterres besucht Borodjanka und Butscha

Kiew: UN-Generalsekretär Guterres hat am Vormittag mehrere zerstörte Vororte der ukrainischen Hauptstadt besucht. Darunter war auch die Stadt Butscha, in der das russische Militär hunderte Zivilisten getötet haben soll. Von Russland forderte Guterres, mit dem Internationalen Strafgerichtshof bei der Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen zusammenzuarbeiten. Zuvor war der UN-Generalsekretär in der Stadt Borodjanka, in der es ebenfalls Gräueltaten an Zivilisten gegeben haben soll. Noch heute will sich Guterres mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba und Präsident Selenskyj treffen. Mit ihm will Guterres auch über Fluchtkorridore für Zivilisten beraten - beispielsweise aus der schwer umkämpften Stadt Mariupol. Sie sollen sich mit Hilfe der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes in Sicherheit bringen können.

