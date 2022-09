UN-Generalsekretär eröffnet Vollversammlung

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat am Nachmittag die Generaldebatte der UN-Vollversammlung eröffnet. In seiner Rede rief er die Weltgemeinschaft trotz Russlands Krieg in der Ukraine zu mehr Engagement bei Jahrhundertthemen wie dem Klimaschutz auf. Viele weitere Krisen wie drohende Hungersnöte und Konflikte in Mali, Libyen oder Syrien bedrohten die Zukunft der Menschheit und das Schicksal des Planeten, sagte er. Fortschritte bei all diesen Themen und mehr werden nach Guterres Worten derzeit von geopolitischen Spannungen in Geiselhaft genommen. Der UN-Generalsekretär sprach von einer kolossalen globalen Dysfunktion, die nur von allen Ländern zusammen gelöst werden könne und fügte wörtlich hinzu: "Wir brauchen eine Koalition der Welt."

