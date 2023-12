UN-Generalsekretär drängt Weltsicherheitsrat wegen Gaza-Kriegs zum Handeln

New York: Knapp zwei Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs hat UN-Generalsekretär Guterres in einem seltenen Vorgang den Weltsicherheitsrat zum Handeln aufgerufen. Erstmals seit seinem Amtsantritt 2017 berief sich Guterres auf Artikel 99 der Charta der Vereinten Nationen. Damit kann der Generalsekretär den Sicherheitsrat auf jede Angelegenheit hinweisen, die seiner Meinung nach den internationalen Frieden gefährdet. In seinem Schreiben ruft er die Mitglieder des Sicherheitsrats dazu auf, eine humanitäre Katastrophe im Gazastreifen zu verhindern. Gleichzeitig rief er die Hamas sowie Israel zu einem Waffenstillstand auf. Nach Angaben beider Kriegsparteien wurden bisher rund 1.200 Israelis sowie etwa 16.200 Palästinenser getötet. Die israelische Armee ist mittlerweile ins Zentrum von Chan Junis vorgedrungen. Die Rede ist von einem erbitterten Häuserkampf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.12.2023 19:15 Uhr