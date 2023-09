UN-Generalsekretär beklagt zunehmende Spaltung in der Welt

Neu Delhi: UN-Generalsekretär Guterres hat vor dem G20-Gipfel in Indien am Wochenende die zunehmenden Spaltungen in der Welt beklagt. Er sagte: "Wenn wir tatsächlich eine globale Familie sind, ähneln wir heute einer eher dysfunktionalen Familie". Diese Spaltung sei in der jetzigen Zeit eine Katastrophe. Es seien etwa in der globalen Finanzarchitektur und beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen umfassende Reformen nötig. Vor allem im Hinblick auf den Ukraine-Krieg und den Klimaschutz dürften Vereinbarungen schwierig werden. Auch eine klare Verurteilung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine könnte scheitern. Den G20 gehören die 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie die Europäische Union an. Der Gipfel findet morgen und am Sonntag in Neu Delhi statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2023 20:00 Uhr