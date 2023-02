UN-Generalsekretär beklagt Rückschritte bei Menschenrechten

Nachrichtenarchiv - 27.02.2023 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf UN-Generalsekretär Guterres hat dazu aufgerufen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wieder stärker in den Blick zu nehmen. Zum Auftakt der Sitzung des UN-Menschenrechtsrates sagte er, die Erklärung von 1948 werde zunehmend missbraucht, misshandelt und ignoriert. Die Welt voller Krisen und Konflikte erlebe statt Fortschritte Rückschritte. An der Sitzung in Genf nimmt auch Bundesaußenministerin Baerbock teil. Sie hatte vor ihrer Abreise nach Genf ebenfalls die Bedeutung des Menschenrechtsrates hervorgehoben. Er stärke die Mauer zwischen Recht und Unrecht, so Baerbock wörtlich.

